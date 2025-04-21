İkinci el otomobilde ilk 3 ayın şampiyonları belli oldu

Türkiye'de sıfır kilometre araçların fiyatlarının yüksek olması sebebiyle vatandaşlar ikinci el otomobile rağbet gösteriyor. Ancak kredi faizlerinin yüksek olması ve krediye erişimin zorlaşması nedeniyle ikinci el piyasası da zor günler geçiriyor. Yılın ilk üç ayında ikinci el otomobil pazarı beklentinin altında bir performans gösterdi. Ocak-Mart toplamında 2. el araç pazarı geçen yıla göre yüzde 3.40 küçüldü. Peki ikinci elde en çok satan markalar hangileri oldu? İşte en çok satılan otomobil markaları...