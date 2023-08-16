İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü: 150 bin TL'lik düşüş

Piyasadaki bu durumun sebeplerine değinen Ertemel, "Bu durumun birden fazla temel sebebi var. Bunlardan bir tanesi krediye erişimde yaşanan zorluklar. Son bir yıldır krediye erişimde bazı güçlükler yaşansa da talepler önemli ölçüde karşılanabiliyordu. Alınan yeni kararlar sonrasında bankalar kredi taleplerine büyük oradan karşılık vermediğinden, bu sebeple talepte azalma söz konusu. Elbette bu piyasanın daha sağlıklı ilerlemesi için alınan kararlar dahilinde geçici bir durum. Bir süre sonra krediye ulaşımın kolaylaşacağı ve satış adetlerine olan etkisinin azalacağı kanaatindeyiz.