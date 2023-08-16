İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü: 150 bin TL'lik düşüş
Döviz kurundaki artışla birlikte yükselen ikinci el otomobil fiyatları, talep azalmasına bağlı olarak düşüşe geçti.
2023 yılının ilk 6 ayında stokların tükendiği 2. el araç piyasasında durağanlık yaşanıyor. Bayilerin stokları tüketememesi nedeniyle fiyatlarda 150 bin TL'ye indirimler gözlemleniyor.
Milliyet'in haberine göre, konu hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, şu ifadeleri kullandı: "Oldukça yüksek satış adetlerine ulaşan ve hatta tarihi rekorlar kıran bir ocak-haziran dönemini geride bıraktık. İkinci elde haziran ayı itibarıyla başlayan düşüş, temmuz ayında da artarak devam etti. İçinde bulunduğumuz ağustos ayı içerisinde de mevcut durağanlık halen devam etmektedir."
Piyasadaki bu durumun sebeplerine değinen Ertemel, "Bu durumun birden fazla temel sebebi var. Bunlardan bir tanesi krediye erişimde yaşanan zorluklar. Son bir yıldır krediye erişimde bazı güçlükler yaşansa da talepler önemli ölçüde karşılanabiliyordu. Alınan yeni kararlar sonrasında bankalar kredi taleplerine büyük oradan karşılık vermediğinden, bu sebeple talepte azalma söz konusu. Elbette bu piyasanın daha sağlıklı ilerlemesi için alınan kararlar dahilinde geçici bir durum. Bir süre sonra krediye ulaşımın kolaylaşacağı ve satış adetlerine olan etkisinin azalacağı kanaatindeyiz.
Bir diğer etken ise temmuz ayında kapsamı genişleterek uzatılan 6+6 yönetmeliğinin yarattığı etki. Son yıllarda otomobil bir yatırım, bir kayıt dışı ticaret alanı olarak görülüyordu. Bu konunun yarattığı olumsuz etkiler sebebiyle Ticaret Bakanlığımız bir dizi etkili önlem aldı. Önlemlerin neticesinde spekülatif fiyat talepleri durduruldu ve ticaret maksatlı araç alan pek çok kişi için otomobil cazibesini kaybederek bu anlamda da talepler azalmış oldu.