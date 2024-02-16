İkinci el otomobilde ''yarı fiyatına'' fırsatı başladı

Uzmanı, "İcrada olan bir aracı satın almak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken ilk şey Adalet Bakanlığı'nın kurmuş olduğu UYAP sitesine girmek. Bu siteye girildiğinde satışa çıkan araçlar görülmekte. Siteye e-devlet şifresi veya mobil imza ile giriş yapılabilmekte. İhaleye girmek isteyenler, almak istedikleri araç için belirlenen fiyatın yüzde 10'unu teminat yatırmaları gerekmektedir" diyerek sözlerine şöyle devam etti: