İkinci el otomobilde ''yarı fiyatına'' fırsatı başladı
Pandeminin ardından önüne geçilemeyen ikinci el araç fiyatları ikinci el araç almak isteyen vatandaşları kara kara düşündürürken piyasa fiyatlarının yarı fiyatına kadar düşen fiyatlarıyla icradan satışa çıkarılan araçlar dikkat çekiyor.
Otomobil fiyatları gün geçtikçe artmaya devam ederken, alıcılar da daha düşük modellere ve bütçe dostu çözümleri arama yarışına girdi.
İcralık araçlar yarı fiyatına satılabiliyor. Avukat Zafer İşeri "Araçlar icra satışında yüzde 50 bedelle satışa çıkıyor" dedi. Kimi 30 bine, kimi 300 bine satılıyor.
Uzmanı, "İcrada olan bir aracı satın almak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken ilk şey Adalet Bakanlığı'nın kurmuş olduğu UYAP sitesine girmek. Bu siteye girildiğinde satışa çıkan araçlar görülmekte. Siteye e-devlet şifresi veya mobil imza ile giriş yapılabilmekte. İhaleye girmek isteyenler, almak istedikleri araç için belirlenen fiyatın yüzde 10'unu teminat yatırmaları gerekmektedir" diyerek sözlerine şöyle devam etti:
"Araç almak isteyenler buradaki taşıt ilanını seçerek, aracın türüne (otomobil, cip, ticari vb.) göre tercihini yapıp ihaleye girebilir. İsteyenler aracı gidip otoparkta da görebiliyor."