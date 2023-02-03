İkinci el otomobilde yeni tuzağın adı eksper tuzağı oldu!

Araç alıcılarının satış sonrası pişmanlık yaşamadan önce işinde profesyonel olan firmalar ve tüketicinin korunması açısından Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi olan ekspertize gidilmesi gerektiğini dile getiren Öget, satış sırasında yaşanabilecek sıkıntılarla ilgili olarak alım yapacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.