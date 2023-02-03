İkinci el otomobilde yeni tuzağın adı eksper tuzağı oldu!
Son zamanlarda artan sahte oto ekspertiz raporlarıyla hasarlı araçlar kusursuzmuş süsü verilerek satılmaya çalışılırken, ekspertiz tuzağı için kritik bir uyarı geldi.
Türkiye'de sıfır araç fiyatlarındaki artışın ardından ikinci el araçlara talep artarken, bazı satıcılar ise sahte ekspertiz raporlarıyla hasarlı araçlarını kusursuz olarak gösterip satmaya çalışıyor.
Sahte ekspertiz raporları, çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına sebep olurken, yeterlilik belgesi olmayan firmalardan alınan ekspertiz raporlarıyla yapılan araç alım satımları sonrası araçta ortaya çıkacak arızalar vatandaşları mağdur ediyor.
Araç alıcılarının satış sonrası pişmanlık yaşamadan önce işinde profesyonel olan firmalar ve tüketicinin korunması açısından Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi olan ekspertize gidilmesi gerektiğini dile getiren Öget, satış sırasında yaşanabilecek sıkıntılarla ilgili olarak alım yapacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Alıcıların aracın geçmişte karıştığı kazalardan değişen parçalara, mekanik aksamında bozulan yerlerden yakın zamanda masraf çıkarabilecek tüm noktalara kadar otomobilin incelenmesinde TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip ekspertizlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Öget, dikkat edildiği takdirde mağduriyetlerin azalacağını dile getirdi.