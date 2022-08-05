İkinci el piyasası durma noktasında! Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi?

Buna göre, 2021 yılının ilk 6 ayında 2 milyon 347 bin 440 adet olarak gerçekleşen ikinci el pazarı, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 166 bin 964 adet olarak gerçekleşti. 2021’in Haziran ayında 575 bin 335 adet araç el değiştirirken, bu rakam 2022’nin aynı ayında ise 710 bin 88 adet oldu.