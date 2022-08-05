İkinci el piyasası durma noktasında! Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi?
Otomobilde ÖTV indirimi beklentisiyle birlikte ikinci el piyasası durma noktasına geldi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ÖTV indirimi beklentisinin piyasayı olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Çip krizi sebebiyle üretimde yaşanan aksamaların ve lojistik sorunlarının yanı sıra son günlerde gündeme gelen ÖTV indirimi beklentisinin de piyasayı olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Erkoç, yaşanan belirsizliğin sektörde güvensiz bir ortam oluşturduğuna dikkat çekerek, satışları durma noktasını getirdiğini belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde, geçen senenin ilk 6 ayına göre pazarda yüzde 35’e yakın yukarı yönlü bir değişim yaşandı.
Buna göre, 2021 yılının ilk 6 ayında 2 milyon 347 bin 440 adet olarak gerçekleşen ikinci el pazarı, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 166 bin 964 adet olarak gerçekleşti. 2021’in Haziran ayında 575 bin 335 adet araç el değiştirirken, bu rakam 2022’nin aynı ayında ise 710 bin 88 adet oldu.