İkinci el yada sıfır araç alıp, satacaklar dikkat
Yeniden yükselişe geçen otomobil fiyatlarında yeni araç alacak ya da aracını satacakların merak ettiği "bayramdan sonra fiyatlar ne olur" sorusunun yanıtını işin uzmanı İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel verdi.
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel bayram sonrası otomobil fiyatları için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ertemel, otomobil piyasasında hareketliliğin Şubat ayıyla birlikte başladığını ve Mart ayında artarak devam ettiğini belirtti. Nisan ayında ise Ramazan Bayramı etkisiyle hareketliliğin artış gösterdiğini ifade etti.
Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini vurguladı.
Özellikle ikinci el otomobil piyasasında beklenen hareketliliğin şu an için beklenen seviyenin altında olduğunu dile getiren Ertemel, ancak sıfır otomobil fiyatlarındaki artışın ikinci el otomobilleri daha cazip hale getirdiğini söyledi, şu ifadeleri kullandı: