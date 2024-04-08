İkinci el yada sıfır araç alıp, satacaklar dikkat

Özellikle ikinci el otomobil piyasasında beklenen hareketliliğin şu an için beklenen seviyenin altında olduğunu dile getiren Ertemel, ancak sıfır otomobil fiyatlarındaki artışın ikinci el otomobilleri daha cazip hale getirdiğini söyledi, şu ifadeleri kullandı: