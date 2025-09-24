İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller açıklandı: İşte 2'nci elin ''üzmez'' otomobilleri
İkinci el araç sahibi olmak isteyenlerin aklındaki ilk soru olan "hangi markanın hangi modelini alsam en az sorun çıkartır" sorusu yanıt buldu... İkinci elde en az sorun çıkaran 9 otomobil açıklandı...
VavaCars, ikinci el otomobilde en az sorun çıkaran marka ve modellere yönelik araştırma gerçekleştirdi.
1 / 7
Şirketten yapılan açıklamaya göre 2022'den bu yana satış sonrası süreçlerinden elde edilen müşteri geri bildirimleri ve araç problemleri incelenerek hazırlanan liste, ikinci el araç sahipliğinde uzun ömür ve mekanik güvenilirlik kriterleri dikkate alınarak oluşturuldu.
2 / 7
Araştırmaya göre Türkiye ikinci el araç pazarında satış hacmi yüksek modellerden Toyota Corolla, Honda Civic, Hyundai i20 ve Fiat Egea en az sorun çıkaran araçlar olarak öne çıktı.
3 / 7
Düşük arıza oranları, uygun servis maliyetleri ve yüksek memnuniyet oranlarına sahip bu modeller, uzun vadeli kullanımda da mekanik dayanıklılık gösterdi.
4 / 7