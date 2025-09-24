İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller açıklandı: İşte 2'nci elin ''üzmez'' otomobilleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre 2022'den bu yana satış sonrası süreçlerinden elde edilen müşteri geri bildirimleri ve araç problemleri incelenerek hazırlanan liste, ikinci el araç sahipliğinde uzun ömür ve mekanik güvenilirlik kriterleri dikkate alınarak oluşturuldu.