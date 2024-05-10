İlan çok, alan yok: İşte ikinci el araç satışında son durum
Geçtiğimiz yılın aynı dönemlerinde, 2. el otomobil piyasası hem miktar hem de fiyat açısından oldukça hareketliydi. Ancak bugün, satışlar neredeyse tamamen durma noktasına geldi ve piyasada adeta bir durgunluk yaşanıyor. Bu dönemde ilan sitelerindeki araç sayısında ise belirgin bir artış gözlemleniyor.
Geçtiğimiz sene sıfır otomobile ulaşım sorunu ve yatırım aracı olarak görülmesi nedeniyle ikinci el otomobil piyasası hem sayı hem de fiyat olarak sınırları zorlamıştı. Bugün ise ikinci el piyasası durma noktasına geldi. Alıcı olmadığı için araç satış sitelerinde ilan sayıları zirve yapmış durumda.
YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI
Yüksek mevduat faizleri hem alıcıyı hem de satıcıyı etkiliyor. Yüksek kredi fazileri araç almak isteyenleri zora sokarken, yüksek mevduat getirisi de araç sahiplerini etkiliyor. Geçtiğimiz dönemde yatırım aracı olarak görülen otomobiller yüksek mevduat faizleri nedeniyle yatırım aracı olmaktan çıktı. Bu nedenle parasını faizde değerlendirmek isteyenler ilan sitelerine akın etti.
Popüler araç ilan sitelerinde Nisan ayında 750 binin biraz üzerinde olan ilan sayısı bugün 1 milyona yaklaşmış durumda. Ancak yılbaşından önce ikinci el araç satışında ortalama süre 15 gün iken, bugün 2 aya kadar çıkmış durumda.
FİYATLAR DÜŞER Mİ?
Geçtiğimiz yıl sıfır araç fiyatlarını bile geçen ikinci el araç fiyatları, alınan tedbirler ve yasaklarla geriledi. Sıfır araç girişinin artması ve kampanyalarla birlikte ise ikinci elde satışlar yeni yılda durma noktasına geldi. Buna rağmen fiyatlarda yüksek bir düşüş beklenmiyor. Geçmişte olduğu gibi fahiş şekilde bir artış yaşanmasa da düzenli şekilde aylık yüzde 3 ila 5 oranında artmaya devam ediyor. Uzmanlara göre sıfır otomobil pazarındaki düşük fiyatla satılan 2023 model araçlar tükendiğinde, yüksek fiyatlı 2024 modele ulaşamayanlar, ikinci eli daha hareketli hale getirecek.