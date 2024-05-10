İlan çok, alan yok: İşte ikinci el araç satışında son durum

FİYATLAR DÜŞER Mİ?



Geçtiğimiz yıl sıfır araç fiyatlarını bile geçen ikinci el araç fiyatları, alınan tedbirler ve yasaklarla geriledi. Sıfır araç girişinin artması ve kampanyalarla birlikte ise ikinci elde satışlar yeni yılda durma noktasına geldi. Buna rağmen fiyatlarda yüksek bir düşüş beklenmiyor. Geçmişte olduğu gibi fahiş şekilde bir artış yaşanmasa da düzenli şekilde aylık yüzde 3 ila 5 oranında artmaya devam ediyor. Uzmanlara göre sıfır otomobil pazarındaki düşük fiyatla satılan 2023 model araçlar tükendiğinde, yüksek fiyatlı 2024 modele ulaşamayanlar, ikinci eli daha hareketli hale getirecek.