İndirimler sonrası 100 bin TL'lik aracın fiyatı ne kadar oldu ?
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın indirim müjdesinden sonra arabaların fiyatlarında ne kadar değişim oldu ?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Toplantısı'nda 6 başlık altında KDV ve ÖTV indirimi müjdesi verdi.
İndirim yapılacak sektörler otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut olacak. Otomotiv sektöründe ise iki başlıkta indirim yapılacak.
Otomotivdeki indirimler şöyle:
1 - 1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirim olacak.
2 - Ticari araçlar için KDV yüzde 18'den yüzde 1 düşecek.