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  3. 31 Ekim 2018 20:35

İndirimler sonrası 100 bin TL'lik aracın fiyatı ne kadar oldu ?

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın indirim müjdesinden sonra arabaların fiyatlarında ne kadar değişim oldu ?

İndirimler sonrası 100 bin TL'lik aracın fiyatı ne kadar oldu ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Toplantısı'nda 6 başlık altında KDV ve ÖTV indirimi müjdesi verdi.

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İndirimler sonrası 100 bin TL'lik aracın fiyatı ne kadar oldu ?

İndirim yapılacak sektörler otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut olacak. Otomotiv sektöründe ise iki başlıkta indirim yapılacak.

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İndirimler sonrası 100 bin TL'lik aracın fiyatı ne kadar oldu ?

Otomotivdeki indirimler şöyle:
1 - 1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirim olacak.
2 - Ticari araçlar için KDV yüzde 18'den yüzde 1 düşecek.

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İndirimler sonrası 100 bin TL'lik aracın fiyatı ne kadar oldu ?

ÖTV indirimi dikkate alındığında baz fiyatı 100 bin TL olan bir otomobil için eski ve yeni fiyatlar şu şekilde oluyor.

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