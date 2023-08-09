İşin bilenleri uyardı: Bu araçlarla sıcakta yola çıkmayın!
Termometrelerİin 45 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da sadece son 2 hafta içerisinde 50 araç yangını çıkarken, ustalar oto elektrik ustaları araç sahiplerini "10-30 yaş arası araçlarınızı kullanmayın, yanıyor" diyerek uyardı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Kavurucu sıcakların hakim olduğu Diyarbakır'da termometreler 45 dereceleri gösterdi.
Uzmanlar, 'Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın' uyarısı yaparken; Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü de hava sıcaklığının 14 Ağustos'a kadar hissedilir derecede artıp, ortalamanın 6 ile 10 derece üzerine çıkacağını açıkladı.
Son 2 haftada 10 ile 30 yaş arasındaki 50 aracın yandığı Diyarbakır'da, oto elektrik ustaları uyarılarda bulundu.
Oto elektrik ustası Veysi Vural, 1 hafta içerisinde kendilerine yanmış 10 aracın geldiğini ve yaşlarının 10 ile 30 arası olduğunu belirterek, "Eski araçlar yanıyor ya da hararet yapıyor. Üst kapak motoruna zarar veriyor. Sürücüler, bu dönemde araçlarını dışarıya çıkarmasın. 16.00'dan sonra hava güzel oluyor. Bu saatten sonra dışarıya çıkarmalarını öneriyoruz. Meteoroloji insanlar için, biz de araçlar için uyarıyoruz. Eski araçlar veya 30 yaşındaki araçların uzun yola çıkmasını önermiyoruz. Yanma ihtimali ve hararet yapması çok yüksek. İnsanlar bu durumda mağdur olur. Dışarıya çıkmamaları daha iyi. Herhangi bir sorun yaşamazlar. Gözleri de sürekli hararet ibresinde olsun. Hem araca hem de insana zarar gelmesini istemiyoruz. Motor ve elektrik tesisatı aşırı ısınıyor. Bu sebepten dolayı da yangın çıkıyor" diye konuştu.