  4. İstanbul Boğazı'na sıfır noktadaki binlerce sıfır km araç kamerada

İstanbul'un en önemli limanlarından biri olan Haydarpaşa Limanı'na, gemilerle getirilen binlerce ithal sıfır araç havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
Üretildikleri ülkelerden deniz yoluyla taşınan otomobiller, liman sahasında marka ve modellerine göre düzenli bir şekilde park edildi.

Dron ile kaydedilen görüntülerde, limanın büyük bölümünü kaplayan yüzlerce aracın oluşturduğu sıra sıra dizili manzara dikkat çekti.

Liman sahasında bir süre bekletilen araçların, gümrük işlemlerinin ardından bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacağı öğrenildi.

Türkiye'de uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren sıfır ithal araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği belirtildi.

