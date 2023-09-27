İstanbul'da onlarca TOGG böyle görüntülendi

Elektrikli otomobil pazarında adından söz ettiren yerli otomobil Togg satışları katlanarak artıyor. Togg T10X satışları Haziran ayı sonu itibariyle 808 adet ile gerçekleşerek elektrikli SUV modelleri arasında pazar lideri olmuştu. Temmuz ayında da 627 adet Togg T10X modeli kullanıcılarına teslim edilmişti. Ağustos ayında ise Togg satışlarında yeni bir rekor görüldü. Ağustos ayında Togg T10X modeli satışı bin 965 olarak gerçekleşti. Eylül ayı verileri açıklandığında da yeni rekorların gelmesi bekleniyor.