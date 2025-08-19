İstanbul'da servisin test sürüşünde 17 milyon liralık Ferrari kazası...
İstanbul Büyükçekmece’de sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği 17 milyon değerindeki Ferrari, köprünün ayağına çarparak ağır hasar alırken kaza yapan kişinin tamir eden usta olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Büyükçekmece E-5 Karayolu Ekinoba mevkiinde önceki gün saat 15.30 sıralarında piyasa değeri 17 milyon lira olan Ferrari marka lüks araç, köprü ayağına çarpıktan sonra ters dönerek kullanılamaz hale gelmişti.
Kaza ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Sürücünün aracı tamir eden usta olduğu ortaya çıktı.
Oto tamir ustasının tamir bittikten sonra test sürüşü yaptığı esnada yaza yaptığı, lüks aracı tamir ettiği anları da sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.
Yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile gerçekleşen kazayla ilgili yaşananları İhlas Haber Ajansı'na anlatan usta H.Y., "Aracımız bize alt difüzyon düşmesi ve rüzgar sesi şikayetiyle geldi. Müşterimizin difüzyonun montajını yaptıktan sonra test sürüşüne çıkmamız gerekiyordu. Çünkü bu araçlarda pencere çerçevesi yoktur. Bunun için de sürüşte rüzgar sesini duyunca ona göre ayar yapıyoruz. Teste çıktık, dönüş esnasında normalde 80 kilometre hızla giderken birden gaza yüklendik, yerde de bir kayganlaşma vardı. Hakimiyetimizi kaybederek üst geçit direğine çarptık. Müşterimizin mağduriyetini gideriyoruz. Aracın kaskosu da yok. Onun için de biz üstleneceğiz. Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Çok şükür canımızda bir şey yok" dedi.