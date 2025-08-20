İstanbul'da servisin test sürüşünde kaza yapan 17 milyon liralık Ferrari'nin sahibi ortaya çıktı
İstanbul Büyükçekmece’de sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği 17 milyon değerindeki Ferrari, köprünün ayağına çarparak ağır hasar alırken kaza yapan kişinin tamir eden usta olduğu ortaya çıkmıştı. Aracın sahibi de ortaya çıktı... Araç sahibi kaza sonrası kazayı yapan kişiye Hanenize hayırlı olsun" diyerek aracı onlara satacağını söylediğini açıkladı.
Silivri'de akaryakıt ve inşaat sektöründe çalışan Ömer Çelik, 13 Ağustos'ta aldığı 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini Büyükçekmece'de tamirciye bıraktı.
Hareket halindeyken araçtan gelen sesin nedenini anlamak için test sürüşüne çıkan usta, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.
Kazanın ardından otomobili aynı tamirciye bırakan Çelik, kazayı yapan ustanın aracı satın alarak masrafının karşılanmasını istedi.
Lüks otomobilin sahibi Ömer Çelik, “Aracı ayın 13'ünde aldım. 5 gün oldu alalı. Bir kaza gerçekleşti. Öncelikle sağlık konusunda hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür, herkesin sağlık durumu iyi. Yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Aracın arka difüzörü düştüğü için verdim. Bir de rüzgar sesi geliyordu. Onu kontrol etmek için, teste çıktı arkadaşlar. Teste çıktıklarında bana haber verdiler. Ama bana 1 saat sonra gelip aracı alabilirsiniz dediler. 4-5 saat sonra, ben noterde bir işlem yaparken bana telefon geldi. Kaza yaptıklarını söylediler, bende fotoğraf istedim. Fotoğraf attıklarında ben tabi ki üzüldüm, aracı yeni aldık" dedi.