İstanbul'da servisin test sürüşünde kaza yapan 17 milyon liralık Ferrari'nin sahibi ortaya çıktı

Lüks otomobilin sahibi Ömer Çelik, “Aracı ayın 13'ünde aldım. 5 gün oldu alalı. Bir kaza gerçekleşti. Öncelikle sağlık konusunda hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür, herkesin sağlık durumu iyi. Yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Aracın arka difüzörü düştüğü için verdim. Bir de rüzgar sesi geliyordu. Onu kontrol etmek için, teste çıktı arkadaşlar. Teste çıktıklarında bana haber verdiler. Ama bana 1 saat sonra gelip aracı alabilirsiniz dediler. 4-5 saat sonra, ben noterde bir işlem yaparken bana telefon geldi. Kaza yaptıklarını söylediler, bende fotoğraf istedim. Fotoğraf attıklarında ben tabi ki üzüldüm, aracı yeni aldık" dedi.