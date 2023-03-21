İstatistikler açıklandı; araç alanların tercihi bu oldu!

Buna göre, şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,8 artarak 109 bin 19'a yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 53 azalarak 1529'a düştü. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, bu yılın ilk ayında 107 bin 490 artış kaydetti.