İstatistikler açıklandı; araç alanların tercihi bu oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyonu aşarken en çok tercih edilen araçlar ve yakıt türü belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Şubat ayında trafiğe 109 bin 19 aracın kaydı yapılırken, trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 26 milyon 748 bin 508'e yükseldi.
Buna göre, şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,8 artarak 109 bin 19'a yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 53 azalarak 1529'a düştü. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, bu yılın ilk ayında 107 bin 490 artış kaydetti.
Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43'ünü otomobil, yüzde 33,7'sini motosiklet, yüzde 13,4'ünü kamyonet, yüzde 5,8'ini traktör, yüzde 2,8'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre ise yüzde 31,9 azaldı. Bu rakam traktörde yüzde 0,8 artarken, otomobilde yüzde 42,3, kamyonette yüzde 41,1, kamyonda yüzde 39,7, minibüste yüzde 38,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 36, otobüste yüzde 17,6 ve motosiklette yüzde 9,5 azaldı.