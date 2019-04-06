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  3. 06 Nisan 2019 17:55

İşte 2019 en az yakan dizel otomobiller...

En yakan dizel otomobiller hangileri 2019? sorusunun cevabı binlerce sürücü tarafından ilgiyle takip ediliyor. Milyonlarca sürücü otomobil alırken yakıt tüketimi konusuna dikkat ediyor. İşte milyonlarca kişinin beklediği liste. En az yakan

İşte 2019 en az yakan dizel otomobiller...

5-Renault Clio 1.5 DCi

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İşte 2019 en az yakan dizel otomobiller...

4–Peugeot 208 1.6 HDi

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İşte 2019 en az yakan dizel otomobiller...

3–Ford Focus HB 1.5 TDCi

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İşte 2019 en az yakan dizel otomobiller...

2–Honda Civic 1.6 i-DTEC

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