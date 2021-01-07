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  3. 07 Ocak 2021 16:30

İşte 2020'nin en çok satan arabaları! Hangi marka kaç adet sattı?

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61,3 artarak 772.788 adet olarak gerçekleşti. İşte en çok tercih edilen markalar ve modeller...

İşte 2020'nin en çok satan arabaları! Hangi marka kaç adet sattı?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61,3 artarak 772.788 adet olarak gerçekleşti.

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İşte 2020'nin en çok satan arabaları! Hangi marka kaç adet sattı?

Otomobil satışları, 2020 yılında geçen yıla göre yüzde 57,6 oranında artarak 610.109 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 artarak 162.679 adede ulaştı.

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İşte 2020'nin en çok satan arabaları! Hangi marka kaç adet sattı?

İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

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İşte 2020'nin en çok satan arabaları! Hangi marka kaç adet sattı?

11 adet BENTLEY satıldı.

En çok satan modeli GT: 5 adet

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