İşte 2021 Haziran, zamlı, sıfır otomobil fiyatları
Popüler otomobil markaları, haziran ayı sıfır otomobil fiyat listesini güncelledi. Yaz ayının başlaması ile birlikte sıfır araçlara zam geldi. Peki, sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte Haziran 2021 fiyatları...
Volkswagen Golf Impression 1.0 TSI 110 PS Manuel Yakıt Benzin Vites Manuel Motor Hacmi 999 cc Motor Gücü 110 hp Fiyat: 231.300 TL
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Alfa Romeo Giulietta Sprint 1.6 JTD 120 HP DİZEL TCT Yakıt Dizel Vites Otomatik Motor Hacmi 1598 cc Motor Gücü 120 hp Fiyat: 337.650 TL
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Audi A3 Sportback Advanced 30 Turbo FSI 110 hp S tronic Yakıt Benzin Vites Otomatik Motor Hacmi 999 cc Motor Gücü 110 hp Fiyat: 426.980 TL
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BMW 1 Sport Line 118i 1.5 140 BG Otomatik Yakıt Benzin Vites Otomatik Motor Hacmi 1499 cc Motor Gücü 140 hp Fiyat: 458.500 TL
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