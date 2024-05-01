İşte 2024 yılında beklenen elektrikli otomobil satış sayısı
Yollardaki elektrikli otomobil sayısı 2023 yılında 40 milyona ulaşırken 2024 yılındaki beklentiler ise arttı.
2023 yılında yaklaşık 14 milyon elektrikli araç tescil edildi. Yollardaki elektrikli otomobil sayısı ise 40 milyona ulaştı.
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2024 yılında beklenenin altında başlayan elektrikli otomobil satışlarını enerji uzmanları değerlendirdi. Bu yıl satılması beklenen elektrikli otomobil sayısı açıklandı.
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Uluslararası Enerji Ajansı IEA küresel elektrikli araç satışlarının 2024 yılında 17 milyona ulaşacağını öngördü.
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2024 TAMPON YIL MI OLACAK?
Elektrikli araç kayıtlarının bu yıl yüzde 21'den fazla artacağını söyleyen Uluslararası Enerji Ajansı uzmanlarına göre, elektrikli araçlara olan talepteki yavaşlama 2024'ün teknoloji için bir tampon yıl olmasını engellemeye yetmeyecek.
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