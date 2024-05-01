İşte 2024 yılında beklenen elektrikli otomobil satış sayısı

2024 TAMPON YIL MI OLACAK?

Elektrikli araç kayıtlarının bu yıl yüzde 21'den fazla artacağını söyleyen Uluslararası Enerji Ajansı uzmanlarına göre, elektrikli araçlara olan talepteki yavaşlama 2024'ün teknoloji için bir tampon yıl olmasını engellemeye yetmeyecek.