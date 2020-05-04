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  3. 04 Mayıs 2020 10:33

İşte 30 bin liraya kadar satılan ikinci el otomobiller

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış devam ederken ikinci el araçlara talep artıyor. İkinci el araç piyasasında 30 bin liraya kadar alınabilecek arabalar da bulunuyor. İşte o liste...

İşte 30 bin liraya kadar satılan ikinci el otomobiller

Sıfır otomobil fiyatları yükselirken ikinci el fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle otomobil fabrikalarının üretimi durdurmasından dolayı sıfır araç satışlarının neredeyse durma noktasına geldi.

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İşte 30 bin liraya kadar satılan ikinci el otomobiller

Bazı markalar ellerinde olan araçları sattı, bazılarında da stokta otomobil kalmaması nedeniyle satışlar durdu.

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İşte 30 bin liraya kadar satılan ikinci el otomobiller

Bu nedenle ikinci el otomobillere de talep arttı. Eski model ancak en çok tercih edilen araçlar piyasada hızlı şekilde satılıyor.

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İşte 30 bin liraya kadar satılan ikinci el otomobiller

İkinci el araç alırken işinin uzmanı kişilere ekspertiz yaptırılması gerekiyor.

İşte ucuz ikinci el otomobiller

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