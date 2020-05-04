İşte 30 bin liraya kadar satılan ikinci el otomobiller
Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış devam ederken ikinci el araçlara talep artıyor. İkinci el araç piyasasında 30 bin liraya kadar alınabilecek arabalar da bulunuyor. İşte o liste...
Sıfır otomobil fiyatları yükselirken ikinci el fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle otomobil fabrikalarının üretimi durdurmasından dolayı sıfır araç satışlarının neredeyse durma noktasına geldi.
Bazı markalar ellerinde olan araçları sattı, bazılarında da stokta otomobil kalmaması nedeniyle satışlar durdu.
Bu nedenle ikinci el otomobillere de talep arttı. Eski model ancak en çok tercih edilen araçlar piyasada hızlı şekilde satılıyor.