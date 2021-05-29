İşte 50 bin lira altında satılan en ucuz ikinci el arabalar
İkinci el otomobil piyasası hareketlenmeye başladı. Ucuz ikinci el araba arayan vatandaşlar boyalı, hasarlı ve yüksek kilometreli araçlara yöneldi. Bu araçları 50 bin TL bandında bulmak mümkün. İşte 50 bin lira altında satılan en ucuz otomobiller...
Pandemi sürecinde durgunluk yaşayan ikinci el piyasası tam kapanmanın sona ermesi ve yaz aylarının gelmesiyle hareketlenmeye başladı. Otomobil sahibi olmak isteyen ancak bütçesi kısıtlı olanlar, hasarlı, boyalı, yüksek kilometreli araçlara yöneldi. Bu tür araçları 50 bin TL civarında satın almak mümkün. İşte "ayağımı yerden kessin yeter" diyenler için derlediğimiz 50 bin lira altında satılan ikinci el arabalar...
FIAT
2012 model Fiat Albea'larda 50 bin liranın altında hasar boya durumuna göre değişen araçlar mevcut. 50 bin lira altında 2013 model Fiat Linea'lar da var.
RENAULT
50 bin lira altında 2012 model Renault Symbol de yer alıyor. Vatandaşlar, araç fiyatları yükselince hasarlı ya da boyalı araçları radarına aldı.
DACIA
2012 model Dacia Logan 50 bin liranın altında fiyatlara da var, 123 bin liraya da. Farklı fiyat seçenekleriyle birçok seçenek sunan Dacia Logan'lar da alternatif olabilir.