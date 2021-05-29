İşte 50 bin lira altında satılan en ucuz ikinci el arabalar

Pandemi sürecinde durgunluk yaşayan ikinci el piyasası tam kapanmanın sona ermesi ve yaz aylarının gelmesiyle hareketlenmeye başladı. Otomobil sahibi olmak isteyen ancak bütçesi kısıtlı olanlar, hasarlı, boyalı, yüksek kilometreli araçlara yöneldi. Bu tür araçları 50 bin TL civarında satın almak mümkün. İşte "ayağımı yerden kessin yeter" diyenler için derlediğimiz 50 bin lira altında satılan ikinci el arabalar...