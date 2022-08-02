İşte Ağustos ayının en ucuz sıfır km otomobilleri

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında azalarak 319.313 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,3 azalarak 90.797 adet oldu. Yıllıklandırılmış satışlara bakıldığında temmuz itibarıyla 700 bin adet seviyelerindeki seyrin de devam ettiği görüldü.

Öte yandan Ağustos 2022 itibariyle pek çok otomobil firması da yüksek rakamlara rağmen sıfır kilometre otomobillerde kampanyalar hazırladı.

Otomobil fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, Ağustos ayının en ucuz sıfır km otomobillerini sizler için derledik.. İşte o liste...