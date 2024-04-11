İşte alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller
Günümüzde otomobil piyasası oldukça yüksek durumda. Sıfır araç fiyatları bazen 1 milyon liraya kadar ulaşabiliyor, ancak bazı otomobil kampanyalarıyla bu hayali kuranları sevindirecek fırsatlar ortaya çıkıyor. İşte piyasada bulunan en ucuz sıfır otomobiller...
İkinci el piyasasında temiz ve uygun bir araç bulmak neredeyse imkansız hale geliyor. Bu nedenle, insanlar kazanımlarını riske atmak istemiyor ve sıfır araçlara yöneliyorlar. Ancak, sıfır araç fiyatlarındaki artışlar da vatandaşların elini kolunu bağlıyor.
Ancak Fiat ve Citroen markalarını satışa sunduğu araçlar vatandaşın sıfır araç alma hayalini gerçekleştirebiliyor. Artan fiyatlar vatandaşı ekonomik alternatiflere yönlendiriyor.
Bu alternatiflerden biri Fiat Fiorino olurken diğeri ise Citroen Ami oldu. Fiat Fiorino ve Citroen Ami, piyasada yükselen otomobil fiyatlarına karşı öne çıkan iki önemli modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu araçlar, sırasıyla 668.900 TL ve 437.000 TL gibi rekabetçi fiyatlarla yükselen otomobil fiyatlarına karşı vatandaşın tercihi arasında yer alıyor. Fiorino, ticari kullanımlar için; Ami ise şehir içi gezintiler için ideal.
Günümüz ekonomik koşulları baz alındığında Citröen ami 437 bin liralık bir fiyat sunuyor. Otomobil elektrikli olması ve küçük bıyutlara sahip olması vatandaşın tercih sebebi arasında yer alıyor.