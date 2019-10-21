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  3. 21 Ekim 2019 12:30

İşte en az yakan benzinli ve dizel otomobiller

Yeni araba alacak ya da arabasını değiştirecek olan sürücüler genellikle en az yakan araçları tercih etmeye çalışırlar. İşte en az yakıt tüketen adeta yakıtı koklayan arabaların listesi... .

İşte en az yakan benzinli ve dizel otomobiller

Hyundai i10 1.0 Style

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İşte en az yakan benzinli ve dizel otomobiller

Fiat Panda 1.2 Pop

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İşte en az yakan benzinli ve dizel otomobiller

Dacia Sandero Stepway 0.9 Turbo

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İşte en az yakan benzinli ve dizel otomobiller

Fiat Punto 1.2 Popstar

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