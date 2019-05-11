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  3. 11 Mayıs 2019 13:53

İşte en ucuz sıfır otomobiller (Mayıs 2019)

Ülkemizde sıfır otomobil almak artık pek kolay değil. Döviz kurlarındaki yükseliş ve faiz oranlarındaki artışla birlikte otomobil fiyatları adeta tavan yaptı.

İşte en ucuz sıfır otomobiller (Mayıs 2019)

Ekonomide yaşanan bu dalgalanma en çok da otomobil sektörünü etkiledi. Zaten yüksek olan otomobil fiyatlarının üzerine bir de döviz kurunun etkisi yansıyınca, sıfır araç almak adeta hayal oldu.

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İşte en ucuz sıfır otomobiller (Mayıs 2019)

Sonrasında gelen ÖTV indirimleriyle fiyatların ateşi biraz söndürülmüş olsa da yüksek faiz oranlarından ötürü pazarda beklenen rahatlama gerçekleşemedi.

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İşte en ucuz sıfır otomobiller (Mayıs 2019)

Peki bugün sıfır otomobil satın almak isteyen birisi minimum kaç bin Türk Lirası’nı gözden çıkarmalı? Bu yazımızda en ucuz benzinli otomobiller listesi ile karşınızdayız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri en ucuz benzinli otomobiller listesi ile başbaşa bırakalım.

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İşte en ucuz sıfır otomobiller (Mayıs 2019)

Renault Clio
Model: Joy 1.2 75bg
Satış Fiyatı: 80.400 TL

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