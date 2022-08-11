İşte marka marka, model model Türkiye'deki elektrikli arabaların fiyatları

Son dönemlerde araba fiyatlarındaki yükselişler vatandaşları oldukça zor duruma sokuyor. Yeni gelen kanuna göre motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, yüzde 10 olarak uygulanıyor. Hal böyle olunca elektrikli araçların fiyatlarında da ciddi değişiklikler göze çarpıyor.