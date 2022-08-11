İşte marka marka, model model Türkiye'deki elektrikli arabaların fiyatları
Her geçen gün ülkemizde de kullanımı yaygınlaşan elektrikli otomobillerin fiyatları merak konusu olmuştu. İşte marka marka elektrikli otomobil fiyatları.
Her geçen gün ülkemizde de kullanımı yaygınlaşan elektrikli otomobillerin fiyatları birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte Türkiye'de satılan elektrikli arabaların model model fiyat listesi...
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Son dönemlerde araba fiyatlarındaki yükselişler vatandaşları oldukça zor duruma sokuyor. Yeni gelen kanuna göre motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, yüzde 10 olarak uygulanıyor. Hal böyle olunca elektrikli araçların fiyatlarında da ciddi değişiklikler göze çarpıyor.
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İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin güncel fiyatları...
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AUDİ
Audi e-tron Advanced 55
quattro - 2.802.249 TL
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