İşte Ocak ayının rengine, yakıtına ve markasına göre en çok tercih edilen otomobilleri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak ayında 213 bin 493 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. TÜİK, ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre yüzde 7,1 arttığını duyurarak, ocakta en çok tercih edilen otomobil markalarını açıkladı.
TÜİK, ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre yüzde 7,1 arttığını duyurarak, ocakta en çok tercih edilen otomobil markalarını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak ayında 213 bin 493 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 53,1'ini otomobil, yüzde 28,2'sini motosiklet, yüzde 12,6'sını kamyonet, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,1 artarken; ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 111,7, minibüste yüzde 109,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 70,8, otobüste yüzde 47,2, kamyonette yüzde 39,9, otomobilde yüzde 25,6 artarken traktörde yüzde 50,5 ve motosiklette yüzde 21,1 azaldı.