İşte Ocak ayının rengine, yakıtına ve markasına göre en çok tercih edilen otomobilleri

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,1 artarken; ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 111,7, minibüste yüzde 109,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 70,8, otobüste yüzde 47,2, kamyonette yüzde 39,9, otomobilde yüzde 25,6 artarken traktörde yüzde 50,5 ve motosiklette yüzde 21,1 azaldı.