İşte sıfır otomobil fiyatları! 150 bin TL'nin altında 3 model kaldı
Sıfır otomobil fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Markaların liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında araç kalmadı. 150 bin TL altında ise sadece 3 model var. İşte Türkiye'de satılan otomobillerin fiyatları...
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)