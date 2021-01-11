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  3. 11 Ocak 2021 14:09

İşte sıfır otomobil fiyatları! 150 bin TL'nin altında 3 model kaldı

Sıfır otomobil fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Markaların liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında araç kalmadı. 150 bin TL altında ise sadece 3 model var. İşte Türkiye'de satılan otomobillerin fiyatları...

İşte sıfır otomobil fiyatları! 150 bin TL'nin altında 3 model kaldı

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

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İşte sıfır otomobil fiyatları! 150 bin TL'nin altında 3 model kaldı

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)

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İşte sıfır otomobil fiyatları! 150 bin TL'nin altında 3 model kaldı

CİTROEN
YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 151.500 TL

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İşte sıfır otomobil fiyatları! 150 bin TL'nin altında 3 model kaldı

CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Kampanyalı fiyatı 296.500 TL

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