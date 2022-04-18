İşte TOGG'da son durum! Üretim tesisinde sona gelindi
Türkiye'nin Otomobili TOGG'un Gemlim tesisinde bu ay boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı.
Tükiye’nin yerli otomobili TOGG’un asfalta çıkması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Gemlik tesislerinde çalışmalar planlara göre devam ediyor.
TOGG’dan yapılan bilgilendirmeye göre Gemlik tesislerinde boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı.
Seri üretim başlangıcının ardından otomobilin yasal mevzuata uygunluğunun tespiti için homologasyon testlerine başlanacak.
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ROBOTLAR PROVALARA BAŞLADI
Üretim birimlerine ilişkin çalışmaların Mayıs 2022'de tamamlanması planlanan tesiste, gövde binasında montajı tamamlanan 160 robot, parçasız üretim denemelerine başladı.