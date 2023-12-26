İşte Türkiye'de 1 milyon TL’nin altında satılan 61 otomobil
Türkiye'de 918 otomobil modelinden sadece 61 adedinin fiyatı 1 milyon TL'nin altında kaldı. İşte 1 milyon TL’nin altında alınabilecek 61 sıfır otomobil ve güncel fiyatları...
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, otomotiv pazarına yönelik 2023 yılı değerlendirmesini ve 2024 beklentilerini paylaştı. Pazardaki mevcut durumun, özellikle sıfır binek otomobiller açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koyduğunu kaydeden Yalçın, "2023 yılında satışta olan 918 adet sıfır km binek otomobilden yalnızca 61'nin 1 milyon TL altında fiyatlanması, piyasadaki mevcut fiyatlandırma ve erişilebilirlik konusunda önemli bir dinamik yaratıyor." dedi.
2023 yılında sıfır araç fiyatlarında ortalama yüzde 69 artış yaşandığını da ifade eden Yalçın, bu artışta ekonomik koşullar, döviz kurları, arz-talep dengesi, üretim maliyetleri ve vergisel düzenlemeler gibi birçok faktörün etkili olduğunu söyledi. 2024 yılında sıfır araç pazarındaki daralmanın sektörde konuşulduğu gibi %30-%35 seviyelerinde olmayacağını da öngördüklerini belirten Yalçın, sektörde %15-20 aralığında daralma beklediklerini ifade etti.
Cardata, Ekonomist için hazırladığı 1 milyon TL altında alınabilecek sıfır km otomobilleri ise şöyle sıraladı:
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Cardata, Ekonomist için hazırladığı 1 milyon TL altında alınabilecek sıfır km otomobilleri ise şöyle sıraladı:
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