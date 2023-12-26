İşte Türkiye'de 1 milyon TL’nin altında satılan 61 otomobil

2023 yılında sıfır araç fiyatlarında ortalama yüzde 69 artış yaşandığını da ifade eden Yalçın, bu artışta ekonomik koşullar, döviz kurları, arz-talep dengesi, üretim maliyetleri ve vergisel düzenlemeler gibi birçok faktörün etkili olduğunu söyledi. 2024 yılında sıfır araç pazarındaki daralmanın sektörde konuşulduğu gibi %30-%35 seviyelerinde olmayacağını da öngördüklerini belirten Yalçın, sektörde %15-20 aralığında daralma beklediklerini ifade etti.