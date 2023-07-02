İşte Türkiye'de 100 bin TL civarında alınabilecek 9 otomobil

Asgari ücretli bir çalışanın Türkiye’de 2. el bir araba satın alabilmesi günün şartlarında çok mümkün görünmüyor.

Zam Haber adlı sosyal medya sayfasında; “100 bin TL param var hangi araçları alabilirim acaba?" sorusuna 9 tane marka ve model sayarak cevap verildi.