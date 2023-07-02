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  4. İşte Türkiye'de 100 bin TL civarında alınabilecek 9 otomobil

İşte Türkiye'de 100 bin TL civarında alınabilecek 9 otomobil

Türkiye'de 100 bin TL civarı alınabilecek otomobiller sıralandığında listeye sadece 9 araç girebildi.

İşte Türkiye'de 100 bin TL civarında alınabilecek 9 otomobil - Resim: 1

Asgari ücretli bir çalışanın Türkiye’de 2. el bir araba satın alabilmesi günün şartlarında çok mümkün görünmüyor.  

Zam Haber adlı sosyal medya sayfasında; “100 bin TL param var hangi araçları alabilirim acaba?" sorusuna 9 tane marka ve model sayarak cevap verildi.  

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İşte Türkiye'de 100 bin TL civarında alınabilecek 9 otomobil - Resim: 2

En genci 20 yaşında olan bahsi geçen araçların bazılarının çevrimiçi sitelerde 100-200 bin lira bandında satıldığı görülürken birçoğunun da 200 bin lira ve üzerinde fiyatlarla satışa konduğu gözlemlendi. 

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İşte Türkiye'de 100 bin TL civarında alınabilecek 9 otomobil - Resim: 3

Renault 9

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İşte Türkiye'de 100 bin TL civarında alınabilecek 9 otomobil - Resim: 4

Lada Vega

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