İşte Türkiye'de 2. elde en çok ilan verilen 10 otomobil
Türkiye'de ikinci el otomobil ilanları üzerinden yapılan bir inceleme, ikinci elde en çok satılık ilanı verilen 10 otomobili belirledi...
Arabam.com'un hazırladığı endekse göre sıfır araç fiyatları ve kur artmasına rağmen ocak ayında fiyatlarda %2,6 gerileme yaşanmıştı. Ocaktaki bu düşüşün ardından ise şubat ayında %0,5 fiyat artışı görüldü.
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Bu dönemde ilanlarda yer alan ikinci el araçların ortalama fiyatı ise 675.580 TL’ye çıktı.
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Şubat ayında marka ve model sıralamasında ilk üç ise değişmedi. Buna göre ilanı en çok görülen markalar Fiat, Renault, Volkswagen; en çok görüntülen modeller ise Clio, Astra, Megane oldu.
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Şubat ayı ilanlarında gözlemlenen diğer trendler ise şöyle gerçekleşti:
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