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  4. İşte Türkiye'nin 1,5 milyon TL'nin altındaki en ucuz 0 km otomobilleri

İşte Türkiye'nin 1,5 milyon TL'nin altındaki en ucuz 0 km otomobilleri

Türkiye'de her şey gibi zam üstüne zam gelen otomobil fiyatları da alıp başını gitmişken, 2024 yılında 1,5 milyon TL fiyat sınırının altında sadece 15 araç kaldı... İşte Türkiye'de 6 Şubat itibariyle satılan en ucuz sıfır otomobiller listesi...

İşte Türkiye'nin 1,5 milyon TL'nin altındaki en ucuz 0 km otomobilleri - Resim: 1

Ford Puma Style 1.0 - 1 milyon 494 bin TL

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İşte Türkiye'nin 1,5 milyon TL'nin altındaki en ucuz 0 km otomobilleri - Resim: 2

Chery Omoda5 Comfort - 1 milyon 223 bin TL

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İşte Türkiye'nin 1,5 milyon TL'nin altındaki en ucuz 0 km otomobilleri - Resim: 3

Peugeot 208 Active Prime 1.2 manuel - 1 milyon 138 bin TL

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İşte Türkiye'nin 1,5 milyon TL'nin altındaki en ucuz 0 km otomobilleri - Resim: 4

Nissan Juke 1.0 DIG manuel - 1 milyon 95 bin TL

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