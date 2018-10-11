İşte Vestel'in yerli otomobili VEO
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda yer alan Zorlu Grubu, Vestel Elektronik aracılığıyla bir otomobil tasarımı için tescil başvurusu yaptı. VEO adı verilen otomobilin fotoğrafları da ilk kez ortaya çıktı.
Yerli otomobil projesi kapsamında kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda yer alan Zorlu Holding'in ilk yerli otomobilinin tasarımları ortaya çıktı. Zorlu Grubu, Vestel Elektronik aracılığıyla bir otomobil tasarımı için tescil başvurusu yaptı. VEO adı verilen otomobilin fotoğrafları da ilk kez ortaya çıktı.
Habertürk'te yer alan habere göre; Türk Patent ve Marka Kurumu'naVestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla yapılan tasarım tescil başvurusunda, otomobilin ilk görselleri de paylaşıldı.
Vestel'in 7 Eylül 2018'de yaptığı tescil başvurusunun yer aldığı ve 9 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Tasarımlar Bülteni'ne göre Vestel'in yerli otomobilinin adı ise "VEO" olacak. 6 farklı görselin paylaşıldığı başvuruya göre VEO'nun tasarımcıları ise şunlar: Burak Emre Altınordu, Kazım Doku ve Mehmet Kaya.