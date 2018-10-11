İşte Vestel'in yerli otomobili VEO

Vestel'in 7 Eylül 2018'de yaptığı tescil başvurusunun yer aldığı ve 9 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Tasarımlar Bülteni'ne göre Vestel'in yerli otomobilinin adı ise "VEO" olacak. 6 farklı görselin paylaşıldığı başvuruya göre VEO'nun tasarımcıları ise şunlar: Burak Emre Altınordu, Kazım Doku ve Mehmet Kaya.



