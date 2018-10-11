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  3. 11 Ekim 2018 15:00

İşte Vestel'in yerli otomobili VEO

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda yer alan Zorlu Grubu, Vestel Elektronik aracılığıyla bir otomobil tasarımı için tescil başvurusu yaptı. VEO adı verilen otomobilin fotoğrafları da ilk kez ortaya çıktı.

İşte Vestel'in yerli otomobili VEO

Yerli otomobil projesi kapsamında kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda yer alan Zorlu Holding'in ilk yerli otomobilinin tasarımları ortaya çıktı. Zorlu Grubu, Vestel Elektronik aracılığıyla bir otomobil tasarımı için tescil başvurusu yaptı. VEO adı verilen otomobilin fotoğrafları da ilk kez ortaya çıktı.

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İşte Vestel'in yerli otomobili VEO

Habertürk'te yer alan habere göre; Türk Patent ve Marka Kurumu'naVestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla yapılan tasarım tescil başvurusunda, otomobilin ilk görselleri de paylaşıldı.

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İşte Vestel'in yerli otomobili VEO

Vestel'in 7 Eylül 2018'de yaptığı tescil başvurusunun yer aldığı ve 9 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Tasarımlar Bülteni'ne göre Vestel'in yerli otomobilinin adı ise "VEO" olacak. 6 farklı görselin paylaşıldığı başvuruya göre VEO'nun tasarımcıları ise şunlar: Burak Emre Altınordu, Kazım Doku ve Mehmet Kaya.

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İşte Vestel'in yerli otomobili VEO

Vestel'in tasarım tescil başvurunun yer aldığı Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 9 Ekim 2018 tarihli Tasarımlar Bülteni'nde söz konusu tasarımla ilgili itiraz sürecine de yer verildi.

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