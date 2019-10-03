İşte yakıtı koklayan en ecuz otomobiller
Kamu bankalarının taşıt kredisi faizlerini düşürmesinin ardından araba almak isteyenlerin arayışı hızlandı. İşte en ucuz ve en az yakıt harcayan otomobiller...
Yerli otomobillere yönelik kamu bankalarının başlattığı kredi kampanyasıyla birlikte otomobil almak avantajlı hale geldi.
Araba almak isteyenler ise hem yakıtının az olmasına hem de fiyatının makul olmasına dikkat ediyor.
Kamu bankaları anlaşmalı olduğu markalara yüzde 0.49-0.69 aralığında kredi kullandırıyor. Böylece vadeye yayarak binek arabalar için 50-120 bin lira krediyi 18-36 ayda ödenebiliyor.