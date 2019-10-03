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  3. 03 Ekim 2019 09:19

İşte yakıtı koklayan en ecuz otomobiller

Kamu bankalarının taşıt kredisi faizlerini düşürmesinin ardından araba almak isteyenlerin arayışı hızlandı. İşte en ucuz ve en az yakıt harcayan otomobiller...

İşte yakıtı koklayan en ecuz otomobiller

Yerli otomobillere yönelik kamu bankalarının başlattığı kredi kampanyasıyla birlikte otomobil almak avantajlı hale geldi.

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İşte yakıtı koklayan en ecuz otomobiller

Araba almak isteyenler ise hem yakıtının az olmasına hem de fiyatının makul olmasına dikkat ediyor.

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İşte yakıtı koklayan en ecuz otomobiller

Kamu bankaları anlaşmalı olduğu markalara yüzde 0.49-0.69 aralığında kredi kullandırıyor. Böylece vadeye yayarak binek arabalar için 50-120 bin lira krediyi 18-36 ayda ödenebiliyor.

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İşte yakıtı koklayan en ecuz otomobiller

İşte Türkiye’de satılan en az yakıt harcayan arabalar ve fiyatları...

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