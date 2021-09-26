Karadenizli yine yaptı yapacağını: Panelvan aracı görenler şaşkına dönüyor

"BÖYLESİ DAHA RAHAT"

Aracı kestikten sonra daha çok rahat ettiğini anlatan Ömer Deniz "Bazıları 'Arabayı kestin yazık oldu' diyor. Ben de diyorum ki kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Çay koymak böyle daha rahat olduğu için kestim arabamı, daha sonra da kamyonete çevireceğiz diyorum. Bir farklılık olsun diye yaptım. Benden başka arabayı böyle kesip çay taşıyan yok. Ama böyle zamansız oldu. Kesmek zorunda kaldık. Zor durumda kalmak vesile oldu diyebiliriz. Burada ufak bir atölyem var. Burada ufak oğlum ile birlikte spiral kullanarak kestik ve kenara ayırdık" şeklinde konuştu.