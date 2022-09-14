Kargo uçağına yüklenen TOGG'un nereye götürüldüğü belli oldu

“GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATMIŞ OLDUK”

Arjantin kış testleri için Türk Hava Yolları ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş da “Yola çıktığımız ilk günden itibaren iş ortaklarımızı öncelikle ülkemizden ve dünyanın en iyilerinden seçme prensibiyle hareket ediyoruz. Ocak 2022’de ABD’nin Las Vegas kentindeki Tüketici Elektroniği Show’u CES’te sergilediğimiz "Geçiş Konsepti Akıllı Cihaz"ımızın ardından, Togg Akıllı Cihazımızı da kış testlerimizin devamı için, Güney Kutbu’na en yakın noktaya, Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo iş birliğiyle taşıyarak güçlü bir iş birliğine imza atmış olduk. Dünyanın önde gelen farklı akredite test merkezlerinde de testlerimiz sürüyor. Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız. Söz verdiğimiz tarihte yollarda olmak için hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.