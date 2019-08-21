Karşınızda 2020 Renault Captur
Renault'nun küçük sınıftaki SUV'u Captur, 2013 yılından bu yana 1,2 milyon satış adedine ulaşarak Avrupa'da sınıfının en çok satılan modellerinden biri oldu. Yeni Renault Captur, CMF-B platformu üzerinden geliştirildi ve önceki nesline
Renault'nun yeni tasarım dilini taşıyan bu aracın uzunluğu 11 cm artarak 4,23 metre oldu. Dingil mesafesi de 2,62 mm'ye çıkan yeni Captur'da C şeklindeki tam LED farlar ve stoplar yer alıyor.
Karoserdeki krom parçalar da Captur'un görünümünü zenginleştiriyor. Malzeme kalitesinin arttırıldığı iddia edilen Captur, kokpitte öncesine göre daha yumuşak malzemeye sahip.