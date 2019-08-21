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  3. 21 Ağustos 2019 10:15

Karşınızda 2020 Renault Captur

Renault'nun küçük sınıftaki SUV'u Captur, 2013 yılından bu yana 1,2 milyon satış adedine ulaşarak Avrupa'da sınıfının en çok satılan modellerinden biri oldu. Yeni Renault Captur, CMF-B platformu üzerinden geliştirildi ve önceki nesline

Karşınızda 2020 Renault Captur

Renault'nun yeni tasarım dilini taşıyan bu aracın uzunluğu 11 cm artarak 4,23 metre oldu. Dingil mesafesi de 2,62 mm'ye çıkan yeni Captur'da C şeklindeki tam LED farlar ve stoplar yer alıyor.

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Karşınızda 2020 Renault Captur

Karoserdeki krom parçalar da Captur'un görünümünü zenginleştiriyor. Malzeme kalitesinin arttırıldığı iddia edilen Captur, kokpitte öncesine göre daha yumuşak malzemeye sahip.

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Karşınızda 2020 Renault Captur

Orta konsolun da malzeme kalitesi arttırılan bu araçta akıllı kokpit özelliği de var.

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Karşınızda 2020 Renault Captur

Özellikle araç içi ve dışında internet bağlantılı mobilite kullanımlarını kolaylaştırmak üzere tasarlanan özellikler sayesinde sürücü ve yolcular dijital ortamlarına sürekli bağlı kalabiliyorlar.

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