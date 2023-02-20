Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? Detaylar belli oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce araç hurdaya döndü. Peki kasko veya trafik sigortası deprem hasarını karşılıyor mu? İşte merak edilenler...
Yıkıcı depremlerin ardından Kahramanmaraş ve diğer illerde enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
Depremde enkaz altında kalan on binlerce otomobilin hasarının nasıl karşılanacağı da DASK'ın konut ödemelerinden sonra merak edilmeye başlandı.
TRAFİK SİGORTASI KARŞILAMIYOR
Trafik sigortası kendi aracınızdaki hasarları değil kaza sonucu karşı tarafın masraflarını karşılıyor. Bu nedenle zorunlu trafik sigortası deprem sonucu araçlarda oluşan hasarları karşılamaz.
KASKO HASARI KARŞILAR MI?
Kasko'da ise durum poliçeye göre değişkenlik gösteriyor. Kasko poliçesinde deprem zararı teminat kapsamındaysa ve muafiyetsizse hasar masrafları tamamen karşılanır.
Araçta kısmi hasar varsa tamir masrafları, pert ise rayiç bedel ödeniyor.
Poliçede deprem muafiyeti varsa ödemede kesinti yapılır. Yani poliçede yüzde 5 deprem muafiyeti uygulanıyorsa araç tamamen kullanılamaz hale geldiğinde (Pert) hasar ödemesinde yüzde 5 kesinti uygulanır.