Kia'dan bambaşka bir SUV: Elektrikli Kia EV3 ortaya çıktı
Yenilikçi teknolojisi ve zıtlıkların birleşimi anlayışıyla sınıfında fark yaratmaya hazırlanan Kia EV3; cesur ve modern tasarımı, sunduğu geniş iç hacmi ve konforu ile elektrikli sürüş deneyimini üst düzeye çıkarıyor.
Kia, kompakt elektrikli SUV sınıfını cesur dış tasarımı ve yenilikçi iç mekanı ile yeniden tanımlayan EV3'ü tanıttı. Sene başından beri birçok ödül alan EV9'un öncü tasarım değerlerinden de yararlanan EV3, sınıfında kendine özgü bir kimlik oluşturuyor.
EV3, hem sürücü hem de yolcular için kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan ve günlük yaşamlarını kolaylaştıran pratik çözümler sunmayı amaçlıyor. Özellikle EV3'ün iç mekanında kompakt SUV segmentinde yeni standartlar belirlemeyi hedefleyen Kia, yeni modelini marka için pozitif bir değişim gücü olarak görüyor.
EV3’ün, Kia’nın tasarım felsefesini en iyi şekilde yansıttığını söyleyen Kia Global Tasarım Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Karim Habib, “EV3 bizim için keyifli bir tasarımın işlevsellikle mükemmel kombinasyonu. Geniş iç mekan ve sürdürülebilir malzeme kullanımı genç ve enerjik bir hissi ifade ediyor” dedi.
Profilden bakıldığında EV3, uzun eğimli tavan ve hatchback tarzı arka camlarıyla oldukça modern bir tasarım sunuyor. EV3'ün siluetindeki dinamizm, iç mekanı en üst düzeye çıkaran hacimli bir kabinle birleşiyor.