Kia'dan bambaşka bir SUV: Elektrikli Kia EV3 ortaya çıktı

EV3, hem sürücü hem de yolcular için kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan ve günlük yaşamlarını kolaylaştıran pratik çözümler sunmayı amaçlıyor. Özellikle EV3'ün iç mekanında kompakt SUV segmentinde yeni standartlar belirlemeyi hedefleyen Kia, yeni modelini marka için pozitif bir değişim gücü olarak görüyor.