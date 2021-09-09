Kira ödemekten bıkınca... Şimdi tekerlekli sarayıyla Türkiye'yi geziyor!
Antalya'da, satın aldığı otobüsü zevkine göre tasarlayıp "Mustan" adını verdiği lüks karavana dönüştüren Mustafa Tansu Atıcı, hayallerini gerçekleştirerek ailesiyle geziyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki evli, bir çocuk babası Atıcı, tutkunu olduğu doğada seyahatlerini kolaylaştırmak için çekme karavan satın aldı.
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Ailesiyle karavan hayatını çok seven Atıcı, kendisine özgü bir araç yapmak için harekete geçti.
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Atıcı, 100 bin liraya satın aldığı 1996 model otobüsü yanları açılabilir hale getirdi, 40 metrekare akıllı sistem kurdu, oturma odası, yatak odası, mutfak ve banyoyu da zevkine göre dizayn etti.
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Atıcı, karavan yapmayı çok istediğini, salgın döneminde bunu gerçekleştirdiğini söyledi.
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