KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL test edildi

TATAR'DAN TEŞEKKÜR



Cumhurbaşkanı Tatar, GÜNSEL B9 ile gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından “Ülkem adına mutlu ve sevinçliyim” ifadesini kullandı. Gerekli test süreçlerinin ardından GÜNSEL’i yollarda görmenin mutluluğunu yaşayacaklarını belirten Tatar, emeği geçenlere ve Günsel Ailesi’ne teşekkür etti. GÜNSEL’in yüzde 100 elektrikli bir otomobil olmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Dünya artık değişmekte. Havayı, emisyonu ve çevreyi korumak gerekiyor. GÜNSEL piyasaya çıktığı zaman bu özellikleriyle dünyada ilkler arasında yer alacak. Hem yerli üretim hem de konforu bakımından ilgi göreceğine inanıyorum. Ülkem adına çok sevinçliyim" diye konuştu.