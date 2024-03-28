Kredi kartı ile 12 ay taksitle otomobil satışı başladı
Bankaların kredi musluklarını kapatması ve taşıt kredisi faiz oranlarındaki yükseliş vatandaşı kredi kartlı ile araç alımına yönlendirdi. Bazı otomobil bayileri 12 aya kadar taksitle otomobil satmaya başladı.
Bankaların kredi musluklarını kısması piyasada nakit sıkışıklığına neden oldu. Hâl böyle olunca tüketici kredi kart kullanımını artırdı. Yalnızca alışveriş değil; otomobil, konut ve arsa gibi alımlarda kredi kartı kullanım oranının arttığı görüldü.
Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, son dönemde gayrimenkul ve otomobil satış ilanlarındaki ‘kredi kartına 12 ay taksit’ ibareleri dikkat çekmeye başladı. Ticaretin kredi kartlarına kayması, devamında kart kullanım rekorunu da getirdi.
Türkiye’de şubat ayında kartlı ödemelerle yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152 artarak 1,01 trilyon lira oldu. Tüketicilerin bankalardan kredi kart limit artırma talebi de zirveye çıktı.
Ticarette en fazla kredi kartı kullanımının otomobil alım satımlarda olduğu ifade ediliyor. Bağcılarda galericilik yapan bir vatandaş “Müşterimiz bugün otomobil almak için kredi çekse yüzde 4 ila yüzde 5,5 faiz ödeyecek. Üstelik kredi bulması da zor, bankalar vermiyor. Ancak kredi kartı ile 500 bin liraya kadar çekim yapabiliyor.