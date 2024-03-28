Kredi kartı ile 12 ay taksitle otomobil satışı başladı

Ticarette en fazla kredi kartı kullanımının otomobil alım satımlarda olduğu ifade ediliyor. Bağcılarda galericilik yapan bir vatandaş “Müşterimiz bugün otomobil almak için kredi çekse yüzde 4 ila yüzde 5,5 faiz ödeyecek. Üstelik kredi bulması da zor, bankalar vermiyor. Ancak kredi kartı ile 500 bin liraya kadar çekim yapabiliyor.