Kredi muslukları kesildi; otomobil satışında yeni dönem başladı
Bankaların araç kredilerine sınırlama getirmesi ve kredi faizlerinin artmasının ardından galeriler senetle araç satmaya başladı.
Bankaların araç kredilerine sınırlandırma getirmesi ve faizlerin artmasının ardından piyasada senet devri başladı. Galeriler, bankaların yapmadığı taksidi senetle yapıyor. Faiz oranı peşinata göre değişiyor.
Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele çerçevesinde bankacılık sektörünün kredilerine getirdiği sınırlamalar ve yükselen faizler piyasada senet devrini yeniden başlattı.
Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre, taşıt kredisinde faizler geçtiğimiz bir haftada yüzde 7.89 artarak 47.93'e çıktı. Bu kadar yüksek faize rağmen bir de bankalar kredi vermeyince özellikle ikinci el ve ticari araçlarda senetle satış arttı.
Sektör temsilcileri, kredi musluklarının kısılmasıyla birlikte özellikle ticaret yapan kişilerin bu alternatiflere yöneldiğini belirterek, "Kredi bulamayan ancak işi için araç almak zorunda olanlar senete yöneldi. Evini ya da işini ipotek gösteren dahi var" diyor.