Kredi muslukları kesildi; otomobil satışında yeni dönem başladı

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre, taşıt kredisinde faizler geçtiğimiz bir haftada yüzde 7.89 artarak 47.93'e çıktı. Bu kadar yüksek faize rağmen bir de bankalar kredi vermeyince özellikle ikinci el ve ticari araçlarda senetle satış arttı.