Küresel çip krizi: Otomotiv devi üretimi durduruyor
Otomobil devi Ford, çip krizi olarak bilinen yarı iletken tedarik sorunları nedeniyle sekiz fabrikasında üretimi durdurmayı veya azaltmayı planlıyor.
Ford otomobil üretimini sürdürüyor. Ancak otomobil devlerini üretimi durdurma noktasına getiren bir çip krizi gerçeği var. Nitekim, Ford da bu krizden etkilenenler arasında.
FORD'DAN ÇİP KRİZİ AÇIKLAMASI
Şirket sözcüsü Reuters'e verdiği demeçte, Ford'un halk arasında çip krizi olarak bilinen tedarik kısıtlamaları nedeniyle ABD, Meksika ve Kanada'daki sekiz fabrikasında önümüzdeki hafta boyunca üretimi askıya almayı veya azaltmayı planladığını söyledi.
Habere göre, ABD'de Michigan ve Chicago'da ve Meksika'nın Cuautitlan şehrindeki fabrikalarda üretim durdurulacak. Kansas City'de ise F-150 kamyonetlerin üretimi durdurulacak ve Transit kamyonetlerinin üretimi için bir vardiya çalışılacak.
Otomobil üreticisi aynı zamanda Dearborn, Kentucky ve Louisville'deki fabrikalarında tek bir vardiya veya azaltılmış bir program uygulayacak. Kanada'daki Oakville fabrikasında ise fazla mesaiyi kaldıracak.