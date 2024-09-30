Kuzey Marmara Otoyolu'nun driftçi çakarlı magandaları yakalandı

19 şüpheliye 'Drift yapmak', 'izinsiz çakar siren tertibatı bulundurmak', 'hız sınırının altında sürmek', 'konvoy yapmak', 'saygısızca araç kullanmak', 'cam film takmak', 'muayenesiz araç kullanmak', 'plaka kapatmak ve teknik değişiklik' maddelerinden idari para cezası kesildi.