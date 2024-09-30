Kuzey Marmara Otoyolu'nun driftçi çakarlı magandaları yakalandı
Kuzey Marmara otoyolu Maltepe ve Beykoz bağlantı yollarında çakarlı otomobillerle drift yaparak düğün konvoyu oluşturan şüpheliler gözaltına alındı.
Olay, 28 Eylül Cumartesi günü Kuzey Marmara otoyolunda meydana geldi. Çakarlı otomobillerle düğün konvoyu yapan şüpheliler otoyolun Maltepe ve Beykoz bağlantı yollarında drift atarak trafiği tehlikeye soktu.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şüphelileri yakalamak için çalışması başlattı.
Plaka bilgilerinden isim ve adreslerine ulaşılan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
19 şüpheliye 'Drift yapmak', 'izinsiz çakar siren tertibatı bulundurmak', 'hız sınırının altında sürmek', 'konvoy yapmak', 'saygısızca araç kullanmak', 'cam film takmak', 'muayenesiz araç kullanmak', 'plaka kapatmak ve teknik değişiklik' maddelerinden idari para cezası kesildi.