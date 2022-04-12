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Lamborghini Huracan Tecnica tasarım ve özellikleriyle göz dolduruyor

Lamborghini Huracan Tecnica tasarım ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Lamborghini Huracan Tecnica'nın teknik özellikleri...

Lamborghini Huracan Tecnica tasarım ve özellikleriyle göz dolduruyor - Resim: 1

Yeni Huracan Tecnica, giriş seviyesi arkadan itişli 5.2 litre V10 atmosferik motordan güç alıyor.

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Lamborghini Huracan Tecnica tasarım ve özellikleriyle göz dolduruyor - Resim: 2

631 beygir (640 PS) güç ve 565 Nm tork üreten motor, bu gücü 7 ileri çift kavramalı şanzıman vasıtasıyla arka tekerleklere iletiyor.

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Lamborghini Huracan Tecnica tasarım ve özellikleriyle göz dolduruyor - Resim: 3

Ağırlığı 1379 kg olan Tecnica, bu sayede 2.15 kg/PS ağırlık-güç oranı sunuyor.

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Lamborghini Huracan Tecnica tasarım ve özellikleriyle göz dolduruyor - Resim: 4

100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede.

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