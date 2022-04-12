Lamborghini Huracan Tecnica tasarım ve özellikleriyle göz dolduruyor
Lamborghini Huracan Tecnica tasarım ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Lamborghini Huracan Tecnica'nın teknik özellikleri...
Yeni Huracan Tecnica, giriş seviyesi arkadan itişli 5.2 litre V10 atmosferik motordan güç alıyor.
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631 beygir (640 PS) güç ve 565 Nm tork üreten motor, bu gücü 7 ileri çift kavramalı şanzıman vasıtasıyla arka tekerleklere iletiyor.
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Ağırlığı 1379 kg olan Tecnica, bu sayede 2.15 kg/PS ağırlık-güç oranı sunuyor.
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100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede.
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