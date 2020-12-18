Lamborghini sadece bir tane üretilen yeni otomobilini tanıttı
Yaklaşık 10 yıldan beri birçok farklı otomobil versiyonu tanıtılan Lamborghini Aventador'un üstü açık tasarımı Lamborghini Aventador SC20, yalnızca bir adet üretildi.
İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini, tanıttığı süper lüks otomobillerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
2011 yılından beri piyasaya sürülen veya konsept tasarım olarak tanıtılan Aventador modelleriyle bilinen şirket, şimdi de Lamborghini Aventador SC20 modelini tanıttı.