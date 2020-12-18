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  3. 18 Aralık 2020 14:20

Lamborghini sadece bir tane üretilen yeni otomobilini tanıttı

Yaklaşık 10 yıldan beri birçok farklı otomobil versiyonu tanıtılan Lamborghini Aventador'un üstü açık tasarımı Lamborghini Aventador SC20, yalnızca bir adet üretildi.

Lamborghini sadece bir tane üretilen yeni otomobilini tanıttı

İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini, tanıttığı süper lüks otomobillerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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Lamborghini sadece bir tane üretilen yeni otomobilini tanıttı

2011 yılından beri piyasaya sürülen veya konsept tasarım olarak tanıtılan Aventador modelleriyle bilinen şirket, şimdi de Lamborghini Aventador SC20 modelini tanıttı.

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Lamborghini sadece bir tane üretilen yeni otomobilini tanıttı

Üretilecek tek modeli kimin aldığı ve fiyatıyla ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı.

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Lamborghini sadece bir tane üretilen yeni otomobilini tanıttı

SC18 adlı daha önce 1 adet üretilen model, 7 milyon dolarlık fiyata sahipti.

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