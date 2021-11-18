Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı: İşte tanıtılan yeni modeller
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı. Fuarda birçok marka yeni modellerini tanıttı.
Geçtiğimiz yıl corona virüs nedeniyle yapılamayan Los Angeles Otomobil Fuarı (AutoMobility LA), bu yıl kapılarını ziyaretçilerine açtı. Conventıon Center'da gerçekleştirilen fuarda birçok marka yeni modellerinin dünya prömiyerlerini gerçekleştiriyor.
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Bu fuarda da yine elektrikli ve otonom konseptler damgasını vuruyor.
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Kia EV9 konsept
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Kia Concept EV9
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