Makyajlı Skoda Kamiq ve Scala’yı inceledik: Skoda’nın 2024 atağı makyajlarla başladı
Skoda, 2024 yılındaki model atağını makyajlı Kamiq ve Scala modelleriyle başlattı
Bu yıl içerisinde yeni Superb, yeni Kodiaq ve makyajlı Octavia modellerini Türkiye yollarıyla buluşturmaya hazırlanan Škoda'nın 2024 ürün atağı, model gamındaki iki önemli modelin makyajıyla başladı.
B-SUV modeli Kamiq ve C-HB modeli Scala'yı müşteri talepleri doğrultusunda güncelleyerek daha çekici, kullanışlı ve donanımlı hale getiren Skoda, bu iki modeli Mart ayının sonunda Türkiye pazarına sunmuş olacak.
Otomotiv gazetecisi Bahadır Bektaş’ın Frankfurt'ta inceleme imkanı bulduğu makyajlı Scala ve Kamiq'in ayrıca sportif Monte Carlo versiyonları da Nisan ayında Türkiye yollarıyla buluşacak. İşte Kamiq ve Scala’daki yenilikler…
Markanın 2020 yılından günümüze kadar ülkemizde 18.221 adetlik satışa ulaşan Kamiq modeli, makyajla birlikte daha agresif ve güçlü bir görünüme kavuşmuş. Artık daha büyük ve daha dik tasarlanmış bir ön ızgaraya sahip olan Kamiq, daha keskin yeni far tasarımıyla da dikkat çekiyor. Tercihe bağlı olarak Full LED Matrix far teknolojisi ve LED ön sis farlarının sunulacağı Kamiq’in ön ve arka difüzörleri de artık yeni bir tasarıma sahip. Aracın arka kısmında yer alan yeni TOP LED stoplar ve LED sis farlarının tasarımı, yeni arka tampon tasarımıyla birleşerek Kamiq’e daha güçlü bir görünüm kazandırmış.