Makyajlı Skoda Kamiq ve Scala’yı inceledik: Skoda’nın 2024 atağı makyajlarla başladı

Markanın 2020 yılından günümüze kadar ülkemizde 18.221 adetlik satışa ulaşan Kamiq modeli, makyajla birlikte daha agresif ve güçlü bir görünüme kavuşmuş. Artık daha büyük ve daha dik tasarlanmış bir ön ızgaraya sahip olan Kamiq, daha keskin yeni far tasarımıyla da dikkat çekiyor. Tercihe bağlı olarak Full LED Matrix far teknolojisi ve LED ön sis farlarının sunulacağı Kamiq’in ön ve arka difüzörleri de artık yeni bir tasarıma sahip. Aracın arka kısmında yer alan yeni TOP LED stoplar ve LED sis farlarının tasarımı, yeni arka tampon tasarımıyla birleşerek Kamiq’e daha güçlü bir görünüm kazandırmış.